Более 1300 спасателей будут дежурить на новогодних праздниках в Ленобласти

Безопасность жителей Ленобласти во время зимних праздников будут обеспечивать более 1 300 спасателей, пожарных пожарно-спасательного гарнизона, подразделения Леноблпожспаса и МЧС.

Вопрос обсудили на итоговом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленобласти. В ближайшее время будет сформирован адресный перечень площадок для безопасного запуска пиротехники, где выставят наряды с привлечением пожарно-спасательной техники.