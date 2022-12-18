Более 1300 спасателей будут дежурить на новогодних праздниках в Ленобласти

Безопасность жителей Ленобласти во время зимних праздников будут обеспечивать более 1 300 спасателей, пожарных пожарно-спасательного гарнизона, подразделения Леноблпожспаса и МЧС.
Вопрос обсудили на итоговом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ленобласти. В ближайшее время будет сформирован адресный перечень площадок для безопасного запуска пиротехники, где выставят наряды с привлечением пожарно-спасательной техники.
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13.12.2022 181