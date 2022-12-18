Петербург вышел на первое место в стране по суточной смертности от COVID-19

Петербург вышел на первое место в стране по суточной смертности от коронавируса: за один день инфекция унесла жизни 16 человек. Это максимальный суточный показатель.

Кроме того, Петербург возглавил антирейтинг регионов по числу госпитализаций среди пациентов с COVID-19. За последние 24 часа в стационары доставили 131 заболевшего, в Москве — 128 человек. В Ленобласти заболели 96 жителей, восьмерых из них госпитализировали, один пациент скончался от осложнений. Об этом сообщают «Невские новости».

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 1 206 новых случаев коронавируса.