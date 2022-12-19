У кабанов в Ленобласти и Петербурге начался гон

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге и Ленобласти у кабанов начался брачный период.

Как рассказал биолог Павел Глазков, кабанов отличает уникальная социальная организация. В состав семьи входит самка и ее разновозрастных дети. Когда несколько родственных семей объединяются, образуется стадо. У кабанов царит жесткий матриархат, а во главе находится самая взрослая и опытная самка.

У кабанов в Ленобласти и Петербурге начался гон Павел Глазков, Кабаны, гон, брачный период
У кабанов в Ленобласти и Петербурге начался гон Павел Глазков, Кабаны, гон, брачный период
У кабанов в Ленобласти и Петербурге начался гон Павел Глазков, Кабаны, гон, брачный период
У кабанов в Ленобласти и Петербурге начался гон Павел Глазков, Кабаны, гон, брачный период
Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Самцы, которых еще называют секачами, живут поодиночке и присоединяются к стаду только в декабре, в брачный период, чтобы продолжить род. Стадо, к которому присоседился самец, называют гаремом. Кабан ревностно охраняет своих «невест».

Самцы во время гона почти ничего не едят и теряют треть массы своего тела, а вот у самок аппетит в это время только усиливается. После покрытия всех самок гарема секач начинает искать другие стада.

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07.12.2022 172
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