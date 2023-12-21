Опасность сосулек: кто должен следить за их уборкой с крыш?

Зимой с перепадами температур появляется опасность схождения ледяных глыб. Сосульки могут угрожать как пешеходам, так припаркованному возле домов транспорту. Рассказываем, кто должен очищать крышу от ледяных образований и куда обращаться, если действия не осуществляются своевременно.

В Ленобласти и Петербурге ежегодно из-за схода снега и наледи с крыш появляются жертвы среди населения. В этом сезоне уже зафиксировано несколько случаев. 19 декабря ледяная глыба упала на коляску с двухлетним ребёнком. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. За день до этого произошли ещё три случая в Северной столице, один из которых закончился смертельным исходом прямо на на месте. Чудом после точного попадания на голову обледенелых образований удалось выжить мужчине, когда тот проходил по Мучному переулку. Инцидент попал на видео. Под ледопад попали и машины. Серьёзные повреждения получили близко припаркованные к фасадам.

Кто отвечает за уборку снежной наледи и несёт ответственность в случае их падения?

В многоквартирном доме ответственность за общее имущество — крыши и чердаки — несёт управляющая компания или ТСЖ, в зависимости от формы обслуживания жилого здания. Но сюда, согласно статье 290 ГК РФ, не относятся балконы, которые также подвергаются обледенению и появлению опасного кружева изо льда. Обязанность по их чистке лежит на жильцах.

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Контролировать появления ледяных образований на нежилом здании должен собственник. Найти владельца можно с помощью Единого госреестра недвижимости. Это касается и собственников частных домов, гаражей и частных общественных заведений. Что касается медучреждений, школ и детских садов, то за уборку наледи с крыш отвечают лица, стоящие во главе.

Почти в каждом из приведённых вариантов есть свои нюансы. Например, за содержание балконных козырьков отвечает УК, если застеклённый балкон предусмотрен проектом дома. Тогда для уборки снега с внешней поверхности балкона необходимо направить письменное заявление в управляющую компанию. В случае, когда запрос остался без ответа и сопутствующих действий, жильцы имеют право направить жалобу в жилинспекцию. При самовольном возведении ответственность ложиться на плечи собственника жилья.

Отсюда получается, что в случае падения снега и сосулек на людей и машины, ответственность несут те, кто отвечает за их уборку. Она может быть выражена как в штрафных санкциях и компенсациях пострадавшим, так и уголовным наказанием за халатность.

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Кто может заняться уборкой сосулек с крыш?

Так как эти работы опасны из-за высотности, то они предполагают ряд правил, поэтому привлекаться к ним могут не все. Такие работы предполагают наличие специального допуска. При его отсутствии владелец дома или гаража после чистки крыши наказан не будет. Обратное грозит главе организации при отправке для чистки кровли неподготовленного человека. Если обошлось без жертв, то полагается штраф. В противном случае руководителю грозит тюремный срок. К сожалению, даже такие меры не гарантируют, что человека без подготовки не отправят для осуществления очистной деятельности.

В расчистке крыш не могут принимать участие:

сотрудники организации, в чьи прямые обязанности не входит чистка крыш;

уборщики и дворники, которые не имеют допуска к работам на высоте;

родители или опекуны детей, которые учатся в школе или посещают детский сад, по просьбе образовательного учреждения;

несовершеннолетние;

знакомые, друзья и родственники, которые готовы к подобной работе на безвозмездной основе или за деньги.

Если гражданина из вышеперечисленных категорий принуждают к чистке наледи с крыш, он имеет право обратиться в надзорный орган в зависимости от своей ситуации: трудовую инспекцию, департамент образования и другие.

Какие сроки даются на уборку сосулек?

Чистку сосулек с крыш не всегда удается провести оперативно. Но в Правилах технической эксплуатации жилого фонда описаны соответствующие требования. Предполагается, что постановление относится только к жилым домам, но в жизни его положения используются и на других типах зданий.

В правилах значится, что:

в деятельность по обслуживанию домов входит ликвидация с крыш снега и наледи, а также чистка водопроводов;

снежный слой на крыше с наружным водоотводом не может превышать 30 сантиметров. В период оттепели высотные значения снега должны быть еще меньше;

ледяные образования на крыше убираются «по мере необходимости». Согласно судебной практике, надзорные органы допускают присутствие сосулек длинной не больше 10 сантиметров;

запрещено наличие снежных навесов на крышах и козырьках.

Каждый орган местного самоуправления может иметь свои порядки благоустройства, где имеются дополнения к вышесказанному или конкретизация некоторых норм. Ознакомиться с ними можно на сайте администрации населённого пункта. К примеру, в Москве установленный срок уборки крыш составляет двое суток с момента окончания снегопада.

Куда жаловаться, если уборка сосулек не проводится?

Если ответственное лицо за конкретное здание не производит своевременную уборку сосулек и снега с крыши, то нужно обратиться к нему с письменным заявлением о выполнении обязательств.

Если добиться нужных действий не удалось, на основе этого с требованием разобраться в ситуации можно обратиться в управу района, префектуру, районную администрацию и другие организации: центр по приему обращений граждан по вопросам ЖКХ по телефону 004 вопросам ЖКХ, в дежурную службу Комитета по благоустройству населённого пункта или в Жилищный комитет.

Что делать, если во время зимней уборки на крыше была повреждена собственность жильцов?

Часто бывает, что при чистке снега и сосулек с крыши жилых домов в процессе работ повреждают спутниковые антенны, кондиционеры или стоящие под окнами машины. Статья 1064 ГК РФ гласит: «Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред». То есть в этом случае за повреждения собственности отвечают организации, которые выполняли чистку от снега и сосулек. Они обязаны возместить ущерб любым из способов, предусмотренных законом. Однако, тут тоже есть свои нюансы.

Заявление на компенсацию можно подавать только в случае, если пострадавшее имущество (спутниковая тарелка, кондиционер) уставили после согласования с надзорными органами и УК. О факте этого на руках должна иметься подтверждающая документация.

Возмещение можно требовать и за поврежденный после работ автомобиль, если не было предварительного объявления о чистке крыши, а сама территория не ограждалась. Лучше после инцидента вызвать участкового и зафиксировать произошедшее на бумаге. А также осуществить оценку причиненного ущерба.

При отказе ответственной организации добровольно выплатить компенсацию стоит обратиться в суд. Так как УК часто отказывают в оплате ущерба пострадавшим, после происшествия необходимо собрать как можно больше материалов, подтверждающих ответственность организации за порчу имущества.

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