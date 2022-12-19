В России под руководством Мединского напишут новый учебник истории

В России создадут рабочую группу по написанию нового учебника истории для школьников. Возглавит ее помощник президента России Владимир Мединский.

«Мы не с нуля [создаем], у нас уже есть учебники по истории и под редакцией Анатолия Васильевича Торкунова, и другие учебники», — пояснил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.

Он также предположил, что на составление учебника потребуется около года.

Кравцов ранее также заявил, что в новые российские учебники внесут раздел про специальную военную операцию на Украине.