Посетители ресторана в Приозерске искалечили друг друга

По информации ivbg.ru, драка произошла 17 декабря около 07:00 возле ресторана на улице Калинина в Приозерске.

Посетители сначала вместе выпивали спиртное, затем между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ней пострадали оба.

Прибывшие на место росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь и передали их сотрудникам скорой помощи. Врачи диагностировали рваную рану головы и подозрение на черепно-мозговую травму.