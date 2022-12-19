Посетители ресторана в Приозерске искалечили друг друга

По информации ivbg.ru, драка произошла 17 декабря около 07:00 возле ресторана на улице Калинина в Приозерске.
Посетители сначала вместе выпивали спиртное, затем между ними произошла ссора, которая переросла в драку. В ней пострадали оба.
Прибывшие на место росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь и передали их сотрудникам скорой помощи. Врачи диагностировали рваную рану головы и подозрение на черепно-мозговую травму.
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23.06.2022 2235