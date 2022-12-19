Сбер, ESG Альянс и компания ДРТ проанализировали перспективы ESG в России и экономические преимущества устойчивого бизнеса

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: пресс-служба Сбера

Под эгидой Национального ESG Альянса и при поддержке Сбера компания ДРТ провела исследование, целями которого стали анализ влияния текущих законодательных изменений на ESG-повестку и выявление экономических преимуществ устойчивого бизнеса.

В ходе исследования было отсмотрено 1,5 тыс. законодательных актов на предмет воздействия на ESG-повестку, из них детально проанализировано – почти 300 актов, релевантных с точки зрения ESG. Выяснилось, что недавние изменения оказали наибольшее воздействие на экономический (89%) и социальный (45%) аспекты, в то время как на экологический — лишь 29%.

Также по итогам исследования были проранжированы по приоритетности необходимые меры стимулирования для поддержки ESG-повестки. В топ-5 вошли следующие:

  • внедрение обязательной оценки ESG-рисков при проведении государственных закупок;
  • предоставление налоговых льгот и мер государственной поддержки для компаний в сфере экологически чистой энергетики, а также компаний ― потребителей ВИЭ;
  • разработка и внедрение обязательных ESG-показателей в инвестиционные проекты;
  • налоговые вычеты для частных инвесторов в зелёные фонды и вклады;
  • предоставление государственных гарантий по ESG-кредитам, удовлетворяющим установленным требованиям.
2022 год стал знаковым для дальнейшего развития практик устойчивого развития. Если раньше компании нередко смотрели на ESG как на инструмент получения доступа к западному финансированию и рынкам, то сейчас начинают осмыслять, что этот термин означает непосредственно для конкретной компании и региона.

 

В 2023 год мы вступаем уже с новым видением того, как нужно развивать ESG с учётом текущей ситуации разворота на Восток, поиска новых международных связей и интеграций. Исследование, проведённое ДРТ, позволяет сделать ещё один шаг к формированию национальной методологической базы, необходимой для дальнейшего распространения ESG-практик. Кроме того, как показали результаты, в мире уже накоплен достаточный опыт положительного влияния ESG-зрелости на финансовые результаты бизнеса, и с годами это влияние только увеличивается, — рассказала Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

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