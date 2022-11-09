Как сообщает пресс-служба Сбербанка, 11 и 12 ноября 2022 года банк проведёт акцию «Зелёный день». Она приурочена к 181-му дню рождения Сбербанка.

В эти дни клиенты Сбера смогут воспользоваться специальными предложениями от банка и его партнёров для решения своих повседневных задач.

Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, а также другим продуктам Сбера и компании-партнёров.

Так, например, клиенты, оформившие свои первые Дебетовые и Кредитные СберКарты с 10 по 12 ноября, будут получать повышенный кешбэк до 31 декабря текущего года.

Причём клиентов, подавших заявку на открытие новой Кредитной СберКарты, ожидает ещё один бонус — рекордно низкая ставка на все операции, совершенные до конца этого года.