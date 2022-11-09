Как сообщает пресс-служба Сбербанка, 11 и 12 ноября 2022 года банк проведёт акцию «Зелёный день». Она приурочена к 181-му дню рождения Сбербанка.
В эти дни клиенты Сбера смогут воспользоваться специальными предложениями от банка и его партнёров для решения своих повседневных задач.
Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, а также другим продуктам Сбера и компании-партнёров.
Так, например, клиенты, оформившие свои первые Дебетовые и Кредитные СберКарты с 10 по 12 ноября, будут получать повышенный кешбэк до 31 декабря текущего года.
Причём клиентов, подавших заявку на открытие новой Кредитной СберКарты, ожидает ещё один бонус — рекордно низкая ставка на все операции, совершенные до конца этого года.
Наши клиенты хорошо знакомы с Дебетовой СберКартой — многие пользуются ею больше двух лет, оценили её выгоду и знают, что условия по ней подстраиваются под их поведение и траты. А наша Кредитная СберКарта уже является самой выгодной в стране по версии Frank RG, её условия очень просты и предельно прозрачны, но в честь Дня рождения Сбера мы предлагаем улучшенные условия на новые картыИгорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка