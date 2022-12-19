Экс-глава администрации Подпорожского района скончался после тяжелой болезни

Автор: Гузель Галимова
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Умер бывший глава администрации Подпорожского района Ленобласти Петр Левин. Он долго и тяжело болел.

Церемония прощания с Левиным состоится 20 декабря в 10:00 в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Подпорожье. Он будет похоронен на гражданском кладбище в деревне Посад.

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Фото: «Свирь Инфо»

Ранее Петр Левин был обвинен во взяточничестве. Из-за серьёзных проблем со здоровьем ему даже смягчили наказание, заменив девять лет колонии на шесть лет условных.

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08.12.2022 205
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