Роспотребнадзор ответил на вопрос о введении QR-кодов из-за гриппа

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.

В РФ не станут вводить QR-коды в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ, проинформировал Роспотребнадзор в Telegram. Текущая ситуация не требует таких мер, отмечено в публикации.

О том, что в ведомстве не исключают введение системы QR-кодов было озвучено ранее в СМИ со ссылкой на завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Она пояснила, что это требуется для уменьшения рисков для заболевших. Затем премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и иные респираторные инфекции в медучреждениях по полисам ОМС.