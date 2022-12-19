Роспотребнадзор ответил на вопрос о введении QR-кодов из-за гриппа

Автор: Александр Селиванов
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На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ.

В РФ не станут вводить QR-коды в связи с высокой активностью вирусов гриппа и ОРВИ, проинформировал Роспотребнадзор в Telegram. Текущая ситуация не требует таких мер, отмечено в публикации.

О том, что в ведомстве не исключают введение системы QR-кодов было озвучено ранее в СМИ со ссылкой на завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила тестировать на грипп всех людей с симптомами ОРВИ. Она пояснила, что это требуется для уменьшения рисков для заболевших. Затем премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о тестировании на грипп и иные респираторные инфекции в медучреждениях по полисам ОМС.

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