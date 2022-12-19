Ведомости: рекламные звонки регулярно получают 60% россиян

Около 60% граждан России сталкиваются с рекламными звонками от нескольких раз в день до нескольких раз в месяц.

Как говорится в исследовании сервиса сквозной аналитики Calltouch, 56,5% опрошенных получали звонки с рекламой банковских услуг. 27,5% участников исследования сталкивались с рекламой медицинских услуг, 17,9% – услуг салонов красоты, 17% – с предложениями по покупке недвижимости, 11,2% – с рекламой страховых компаний.

Реже россияне получали звонки с рекламой фитнес-услуг (7,2%) и предложениями о культурном досуге (6,3%).

Несмотря на законодательный запрет, автообзвон продолжает оставаться распространенным инструментом продвижения услуг. Такой вид коммуникации низкозатратен и малоэффективен, говорят эксперты, сообщают «Ведомости«.