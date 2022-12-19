Специалисты госэконадзора Ленобласти совместно с Дирекцией ООПТ проверили соблюдение режима в природных парках-заказниках

Специалисты посетили парки-заказники «Токсовский», «Токсовские высоты», «Гряда Вярямянселькя», «Гладышевский», «Линдуловская роща», «Болото Озерное».

«В государственных природных памятниках запрещена любая деятельность, приводящая к уничтожению природных ресурсов, в том числе распространенное в зимний период времени движение и стоянка механических транспортных средств и автомототранспорта вне дорог и оборудованных парковочных мест», — подчеркивает председатель регионального комитета госэконадзора Маринэ Тоноян.

В итоге специалистами были обнаружены следы снегоходов, проезжавших вне дорог общего пользования, а также несанкционированные места стоянки автомобилей. В отношении нарушителей приняты меры административного воздействия.

Напомним, что в Ленобласти появилась новая особо охраняемая природная территория — памятник природы «Река Величка». Дрозденко подписал соответствующее постановление. Также в регионе открыли 28-й экологическую тропу на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Лесные дали». Всего де по программе «47 гарантий» в Ленобласти должно быть создано 47 экскурсионных маршрутов, некоторые из которых будут снабжены аудиогидами. Ознакомится со всеми особо охраняемым природным территориям можно на сайте.