В Bloomberg подсчитали экономические потери Европы из-за отказа от российского газа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в $1 трлн. Эта сумма является результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских потребителей.

ТАСС предполагает, что напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится до 2026 года, когда Катар и США смогут нарастить собственную добычу углеводородов.

По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев. А Bloomberg предполагает, что цены на природный газ в Евросоюзе могут вырасти до €210 за МВт/ч. В этом случае Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.