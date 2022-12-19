В Bloomberg подсчитали экономические потери Европы из-за отказа от российского газа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Европе в $1 трлн. Эта сумма является результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских потребителей.
ТАСС предполагает, что напряженная ситуация с поставками сжиженного природного газа в Европу продлится до 2026 года, когда Катар и США смогут нарастить собственную добычу углеводородов.
По словам аналитика банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Бьярне Шилдропа, выгодная для продавцов газа конъюнктура сохранится на протяжении как минимум 12 месяцев. А Bloomberg предполагает, что цены на природный газ в Евросоюзе могут вырасти до €210 за МВт/ч. В этом случае Европу вместо рецессии ждет резкий экономический спад.
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