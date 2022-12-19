Депутаты Законодательного собрания Ленобласти Андрей Гардашников и Михаил Коломыцев создали благотворительный фонд «За наших».

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, при поддержке секретаря Кировского местного отделения партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Андрея Гардашникова и помощника сенатора РФ Дмитрия Василенко, депутата Законодательного собрания Михаила Коломыцева, руководителей Кировского района Юнуса Ибрагимова и Марии Ниловой создан благотворительный фонд «За наших».

К парламентариям постоянно обращаются жители района и организации с вопросом, как материально помочь нашим мобилизованным ребятам — хочется поддержать своих, но нет возможности на постоянной основе искать нужные вещи.

На днях был открыли счет, и фонд уже принимает пожертвования от частных лиц и организаций. В первую очередь организуется адресная помощь ребятам из Кировского района и их семьям. Защитники Родины должны чувствовать поддержку, заботу и ни в чем не нуждаться.

Реквизиты фонда размещены на официальном сайте Законодательного Собрания Ленобласти.