В России грядет отмена моратория на внеплановые проверки по утечкам персональных данных

Теперь нерадивых хранителей могут ждать штрафы.

Такое предложение поступило от Минцифры — сообщает Коммерсантъ.

Участившиеся утечки персональных данных пользователей для некоторых компаний уже давно превратились в бизнес.

На черном рынке базы данных покупаются и продаются без ведома и согласия на то владельца этих данных.

Теперь за подобным нарушением будет следить Роскомнадзор. У проверяющей организации появится право совершать выездные мероприятия, в рамках которых могут потребовать предоставить доступ к документам, касающимся обработки и хранения информации, а также к серверам или облачным хранилищам.

Кроме того Минцифры готовит внесение в Госдуму законопроекта об оборотных штрафах для компаний, допустивших утечку данных пользователей.

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