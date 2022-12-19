В России грядет отмена моратория на внеплановые проверки по утечкам персональных данных

Теперь нерадивых хранителей могут ждать штрафы.
Такое предложение поступило от Минцифры — сообщает Коммерсантъ.
Участившиеся утечки персональных данных пользователей для некоторых компаний уже давно превратились в бизнес.
На черном рынке базы данных покупаются и продаются без ведома и согласия на то владельца этих данных.
Теперь за подобным нарушением будет следить Роскомнадзор. У проверяющей организации появится право совершать выездные мероприятия, в рамках которых могут потребовать предоставить доступ к документам, касающимся обработки и хранения информации, а также к серверам или облачным хранилищам.
Кроме того Минцифры готовит внесение в Госдуму законопроекта об оборотных штрафах для компаний, допустивших утечку данных пользователей.
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