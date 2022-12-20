Александр Дрозденко поздравил работников органов безопасности России с профессиональным праздником

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил работников органов безопасности Российской Федерации с их профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

В своем поздравлении глава Ленобласти отметил, что благополучие страны и спокойствие всех ее граждан во многом зависит от грамотных действий сотрудников органов безопасности, от их быстрой и слаженной работы.

Он поблагодарил ветеранов-чекистов и тех, кто сегодня стоит на страже безопасности нашей страны.

«Спасибо вам за верность долгу, искреннюю любовь к Отчизне и готовность сделать все для обеспечения ее безопасности. От души желаю вам успехов на исключительно сложном и ответственном поприще, крепкого здоровья, добра и благополучия!» — говорится в сообщении.