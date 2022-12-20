Школьник выбил наличные из пенсионера в Лужском районе

По информации ivbg.ru, 18 декабря около 23:00 в полицию Лужского района обратился 67-летний житель поселка Торковичи.

В подъезде пятиэтажного дома на улице 1-й Железнодорожной на него напали неизвестные, избили и отобрали около тысячи рублей наличными. Подозреваемый оперативно задержан – им оказался 15-летний сосед пострадавшего.

После разговора в отделе полиции подросток передан родителям. Решается вопрос об уголовном деле.