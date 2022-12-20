Задержанный за распространение детской порнографии звукооператор из Гатчины подозревается в растлении собственного сына

Как сообщал ivbg.ru, 22 ноября задержан 44-летний житель Гатчины, работающий звукооператором в одном из городских детских учреждений. Его подозревают в распространении детского порно.

Преступление было совершено 3 апреля 2020 года в период с 22:00 до 23:00. В квартире на улице Карла Маркса звукооператор изготавливал порнографические материалы с участием детей, чтобы распространять их через интернет.

А 20 декабря стало известно, что мужчина устроил интимную фотосъемку в том числе и своего 10-летнего сына. Установить причастность задержанного к этому преступлению удалось в ходе следственных действий.