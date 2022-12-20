Эпоха торговых центров подходит к концу

Wildberries и другие интернет-площадки развивают новый тренд.

В своем интервью «Тeleprogramma.pro» Арсен Даллакян, маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей, поделился своим мнением относительно дальнейшего развития потребительского рынка.

Грядут перемены. С началом пандемии сфера онлайн-услуг стала активно развиваться, а дальнейшие события только ускорили этот процесс на территории России. С уходом значительного количества брендов торгово-развлекательные центры начали терять свою актуальность.

Однако ещё до всех событий, повлиявших на распространение курьерской доставки, во всем мире наблюдался тренд к переходу в сферу онлайн-торговли. Это связано с глобальной цифровизацией.

Как полагает Арсен Даллакян, в скором времени торгово-развлекательные центры станут исключительно развлекательными.

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