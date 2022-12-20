Шестерых подростков задержали после массовой драки в саду Сан-Галли

Полиция Петербурга совместно с сотрудниками Центра «Э» и ФСБ задержала группу подростков, подозреваемых в нападении в саду Сан-Галли.

Еще в ноябре подозреваемые избили в парке двух несовершеннолетних юношей: со стороны нападавших были слышны гомофобные выкрики. Тогда у семерых задержанных изъяли телескопическую дубинку, аэрозольный пистолет и ножик.

Фото: Мэш на Мойке

Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Задержаны шестеро несовершеннолетних от 15 до 17 лет, пятеро из них состоят на учете. Двое из них допрошены в качестве свидетелей, остальным избрана мера пресечения «подписка о невыезде и надлежащем поведении».

Сейчас их проверяют на причастность к другим нападениям и разбоям.