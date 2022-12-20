Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников завершился в Ленобласти

В этапе приняли участие около 35 000 школьников, из которых около 9000 стали победителями и призерами. Имена участников регионального этапа объявят 26 декабря.

Всероссийская олимпиада школьников – старейшая и самая престижная олимпиада в России. Победители и призеры ее заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.