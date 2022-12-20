Восьмилетний автор новогодней открытки Дмитрий Казаков завоевал «Приз зрительских симпатий» конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы».

Рисунок Дмитрия «Зима 1945-го» победил в спецноминации «Приз зрительских симпатий» в возрастной категории 6-8 лет.

Организатором Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы» выступил Музей Победы. Всего на конкурс поступило более 18 тысяч заявок от участников из 86 регионов России и других стран.

В каждой возрастной категории жюри выбрало трех победителей, главным подарком для которых станет исторический новогодний квест «Ёлка Победы» в Музее Победы 23 декабря 2021 года. С изображениями рисунков победителей конкурса будет создана специальная праздничная серия-коллекция новогодних открыток.