Глава Минцифры Шадаев сообщил, что аналог «Википедии» запустят в России в начале 2023 года

Речь идёт о портале «Знания».
Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
— Наша главная задача — иметь собственный портал «Знания», который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года, — отметил министр.
Шадаев подчеркнул, что в настоящий момент на нём размещено более 100 тысяч статей.
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