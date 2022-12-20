Глава Минцифры Шадаев сообщил, что аналог «Википедии» запустят в России в начале 2023 года

Речь идёт о портале «Знания».

Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

— Наша главная задача — иметь собственный портал «Знания», который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии. Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года, — отметил министр.

Шадаев подчеркнул, что в настоящий момент на нём размещено более 100 тысяч статей.