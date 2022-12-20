Президент Хорватии Зоран Миланович: Украина нам не союзник, ее насильно пытаются им сделать

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает RT, президент Хорватии Зоран Миланович заявил об этом, обращаясь к премьер-министру Андрею Пленковичу, который выступил с инициативой проголосовать за обучение бойцов ВСУ в их стране.

«Ты нам постоянно вдалбливаешь моральный шантаж. А у самого нет морали, ты полностью аморален. Поезжай на Украину и воюй там», – цитирует президента @rtbalkan_ru.

Президент Хорватии также обратил внимание на оснащение собственных войск:

«Кто виноват в ужасной материально-технической подготовке хорватской армии? Есть американцы, которые будут нас защищать, как защищают украинцев?» – сказал Зоран Миланович
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