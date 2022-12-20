Видео: грабитель, зарезавший девушку-продавца в магазине Петербурга, получил 18 лет колонии. Жертва молила его о пощаде

По информации ivbg.ru, Кирилл Васильев, насмерть изрезавший продавщицу магазина в Санкт-Петербурге, приговорен к 18 годам колонии строгого режима.



Как сообщал ivbg.ru, в феврале 2022 года Кирилл Васильев решился на ограбление магазина, в ходе которого нанес около 20 ножевых беззащитной девушке-продавщице.

Вину мужчина признал частично: по его словам, украденные интим-товары он хотел подарить другу, у которого были проблемы в этой сфере. А свою жертву он якобы даже не помнит.

В момент ограбления продавщица не оказывала сопротивления. Однако ее отчаянные крики и просьбы не убивать этого человека не остановили. Когда убийца ушел, женщина, оставляя за собой кровавый след, дошла до дверей, позвонила по телефону и сказала, что теряет сознание. Спасти ее не удалось. Многочисленные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Видео момента убийства – ниже. Осторожно, кадры могут вас шокировать (18+).