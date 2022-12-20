Семья из Волосовского района оправляется после пожара и не собирается сдаваться

В подворье Данилы и Виктории, которые помогают лошадям и спасают животных, вспыхнул пожар. Один из домов полностью сгорел. Все дело в коротком замыкании. Но это не заставило семью отказаться от планов создать собственный музей.

«Спасаем Лошадей с боен и мясо-кумысных цехов. Делаем доступную среду для людей и лошадей. Проводим благотворительные праздники, катания и экскурсии! Ищем единомышленников и таланты к нам на Подворье Спасения Лошадей!», — девиз и кредо подворья Спасения Лошадей «Don’t Worry Be Happy».

Записаться на экскурсию в Подворье, а также узнать, чем можно помочь семье, можно по ссылке.