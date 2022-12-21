Юрист Поздняков: россиян освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков

Россиян недавно освободили от обязанности отправлять показатели счетчиков исполнителю коммунальных услуг, рассказал «Прайм» юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Эксперт уточнил, что с 1 сентября Верховный суд признал недействующим пункт, который обязывал потребителей направлять исполнителю коммунальных услуг копию документа о результатах поверки счетчика. Он пояснил, что организация, проверившая прибор, направляет все сведения в Федеральный информационный фонд.

«Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе», — отметил Поздняков.

При этом, специалист подчеркнул, что решение суда должно быть закреплено через изменение Постановления № 354. Соответствующий проект уже готов и будет проходить дальнейшие стадии, добавил Поздняков.