Новогодние огни зажглись на главной ели Петербурга — видео

Вечером 20 декабря главная новогодняя ель Санкт-Петербурга зажглась праздничными огнями.

Ёлку по традиции зажгли Дед Мороз и Снегурочка. За волшебством наблюдали жители и гости Петербурга.

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Ёлку готовили и наряжали почти 2 недели. 23-метровое дерево, срубленное в лесничестве под Приозерском, начали устанавливать в центре площади в ночь на 7 декабря. В этом году елку украсили, как и в прошлом — игрушками в ретро стиле.