Видео: две пожарные машины столкнулись на набережной реки Фонтанки

ДТП с участием пожарных машин произошло вечером 20 декабря на перекрестке набережной реки Фонтанки и улицы Ломоносова в Петербурге.
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Одному из спасателей потребовалась помощь врачей. Сообщается также, что в больницу для уточнения диагноза доставили начальника караула. Обстоятельства случившегося выясняются.
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