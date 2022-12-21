Видео: две пожарные машины столкнулись на набережной реки Фонтанки

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ДТП с участием пожарных машин произошло вечером 20 декабря на перекрестке набережной реки Фонтанки и улицы Ломоносова в Петербурге.

Видео: Петербургский дневник

Одному из спасателей потребовалась помощь врачей. Сообщается также, что в больницу для уточнения диагноза доставили начальника караула. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вам будет интересно
Видео: автомобиль на скорости протаранил стоящие на КАД «Жигули»
ДТП произошло вечером 19 декабря на 87 километре внутреннего кольца КАД. На кадрах видно, что «Жигули» стояли в правой полосе с...
20.12.2022 71
Автор