На Госуслугах появилась кнопка SberPay. С помощью сервиса можно оплачивать услуги намного удобнее.

Как делится Сбер в своем Телеграм-канале, для оплаты на сайте достаточно нажать на SberPay, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.

Также банк до конца года отменил комиссию на все платежи.