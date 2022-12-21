На Госуслугах теперь можно оплатить штрафы, госпошлины и налоги с помощью SberPay

Автор: Анастасия Щербакова
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На Госуслугах появилась кнопка SberPay. С помощью сервиса можно оплачивать услуги намного удобнее.

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Фото: Сбер

Как делится Сбер в своем Телеграм-канале, для оплаты на сайте достаточно нажать на SberPay, отсканировать QR-код или ввести номер телефона для отправки пуш-уведомления в приложение Сбера. Если оплачивать через приложение «Госуслуги», достаточно перейти по кнопке SberPay.

Также банк до конца года отменил комиссию на все платежи.

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20.12.2022 63
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