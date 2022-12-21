Друг Пугачевой рассказал о начавшейся у певицы депрессии: «Она на панике»

Стилист Примадонны утверждает, что артистка находится в депрессивном состоянии после эмиграции.

Бежавшая в Израиль Алла Пугачева жалуется на то, что ее стали забывать даже близкие друзья и коллеги. Как поделился стилист певицы Джордж Ровалс, Примадонне никто даже не звонит.

Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать, — цитирует его «МК».