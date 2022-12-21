Колесов: Петербург покрыт тонкой ледяной корочкой, но может получиться и ледяной панцирь

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Синоптик рассказал об ухудшении погоды в регионе, что скажется и на состоянии дорог.

Как пишет метеоролог Александр Колесов в своем Телеграм, зона осадков в виде ледяного дождя прошла утром, 21 декабря через западные районы Ленобласти и Петербурга. Как отмечает синоптик, выезжать на дороги города может быть опасно.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге перейдет через ноль градусов только после обеда, а до этого времени отрицательная температура будет сохраняться, но медленно повышаясь. Так что нарастание гололеда будет происходить еще всю первую половину дня. Сейчас уже Санкт-Петербург покрыт тонкой ледяной корочкой, но может получиться и ледяной панцирь, — считает синоптик.
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Фото: Александр Колесов / Телеграм
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