Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить на зимних каникулах

Уже 1 января 2023 года на балансе каждой «Пушкинской карты» будет 5000 рублей. Их можно потратить на выставки, экскурсии, постановки и кинопоказы.

Как напомнили Госуслуги в своем Телеграм, школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут использовать Пушкинскую карту для покупки билетов в кино, театры, музеи и на выставки.

Например, в Петербурге можно посетить:

Выставка «Зоологический музей» в Зоологическом музее зоологического института РАН.

Балет «Золушка» в Михайловском театре.

В Москве:

Мюзикл «Анна Каренина» в Московском государственном академическом театре оперетты.

Спектакль «Вишневый сад»в Московском Губернском театре.

Больше вариантов представлено в мобильном приложении «Госуслуги Культура».