Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить на зимних каникулах

Автор: Анастасия Щербакова
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Уже 1 января 2023 года на балансе каждой «Пушкинской карты» будет 5000 рублей. Их можно потратить на выставки, экскурсии, постановки и кинопоказы. 

Как напомнили Госуслуги в своем Телеграм, школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут использовать Пушкинскую карту для покупки билетов в кино, театры, музеи и на выставки.

Например, в Петербурге можно посетить:

В Москве:

  • Мюзикл «Анна Каренина» в Московском государственном академическом театре оперетты.
  • Спектакль «Вишневый сад»в Московском Губернском театре.

Больше вариантов представлено в мобильном приложении «Госуслуги Культура».

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12.12.2022 334
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