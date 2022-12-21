Держателям «Пушкинской карты» рассказали, какие мероприятия можно посетить на зимних каникулах

Уже 1 января 2023 года на балансе каждой «Пушкинской карты» будет 5000 рублей. Их можно потратить на выставки, экскурсии, постановки и кинопоказы.
Как напомнили Госуслуги в своем Телеграм, школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут использовать Пушкинскую карту для покупки билетов в кино, театры, музеи и на выставки.
Например, в Петербурге можно посетить:
- Выставка «Зоологический музей» в Зоологическом музее зоологического института РАН.
- Балет «Золушка» в Михайловском театре.
В Москве:
- Мюзикл «Анна Каренина» в Московском государственном академическом театре оперетты.
- Спектакль «Вишневый сад»в Московском Губернском театре.
Больше вариантов представлено в мобильном приложении «Госуслуги Культура».
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12.12.2022 334