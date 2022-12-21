В России принят ряд новых законов: как они повлияют на жизнь россиян

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Под конец 2022 года Госдума приняла несколько важных законов. В основном они касаются национальной безопасности. 

— Теперь владельцами сервисов размещения объявлений могут быть только граждане России или российские юридические лица;

— Введено пожизненное тюремное заключение за создание диверсионного сообщества, а также их финансирование;

— Новый закон запрещает принудительный сбор биометрических данных и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи россиян;

—  Ведомственная охрана получает право сбивать беспилотники.

По материалам Телеграм-канала «Комсомольская правда».

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19.12.2022 303
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