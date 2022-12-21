В России принят ряд новых законов: как они повлияют на жизнь россиян

Под конец 2022 года Госдума приняла несколько важных законов. В основном они касаются национальной безопасности.
— Теперь владельцами сервисов размещения объявлений могут быть только граждане России или российские юридические лица;
— Введено пожизненное тюремное заключение за создание диверсионного сообщества, а также их финансирование;
— Новый закон запрещает принудительный сбор биометрических данных и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи россиян;
— Ведомственная охрана получает право сбивать беспилотники.
По материалам Телеграм-канала «Комсомольская правда».
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