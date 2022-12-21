Авиакомпания iFly вынужденно отменила рейсы в Египет 20 и 21 декабря

Вывозные рейсы выполняются в плановом режиме.

Авиакомпания iFly вынуждена отменить вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были запланированы на 20 и 21 декабря, о чем уведомила туроператора Tez Tour, пишет РИА Новости.

Причем, вывозные рейсы выполняются в плановом режиме. На данный момент в Россию уже вернулись почти 1500 человек.

В самое ближайшее время клиенты туроператора Tez Tour смогут улететь в Москву на бортах авиакомпании Egypt Air, Red Wings и Corendon. Для возвращения на Родину всех туристов понадобится свыше 15 рейсов.

Вам будет интересно На Мурманском шоссе открылась новая электрозарядная станция Новая электрозарядная станция появилась на 46-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. На АЗС «Газпромнефть» установили три новые электрозаправки мощностью... 21.12.2022 47

Напомним, авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролёт в воздушном пространстве Иордании.