Анна Данилюк: ленинградские журналисты – это часть Команды 47

В Ленинградской области завершился традиционный форум СМИ. Лучших наградили премией Правительства 47 региона

«Некоторые из вас исполняли свой профессиональный долг, находясь на месте событий, в зоне боевых действий. Другие проявили себя, участвуя в волонтерской деятельности по поддержке военнослужащих. Это подтверждает статус СМИ как активного участника Команды 47. Каждый журналист сегодня обязан быть патриотом, обязан своим честным трудом и словом защищать Родину, своих граждан», — сказала Вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Анна Данилюк.

Вице-губернатор отметила, что государство и СМИ обязаны работать

в плотном и доверительном взаимодействии, чтобы максимально быстро реагировать на вбросы и доносить только выверенную информацию.

Ранее Анна Данилюк рассказала, что за год ЦУР помог решить больше 130 000 вопросов жителей региона. Также в Ленобласти подвели итоги журналистского конкурса «Дела и лица». Были определены победители в пяти номинациях: «Лучшая печатная публикация», «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучшая публикация в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Специальная номинация».