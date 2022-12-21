Погодные условия бросают вызов коммунальным службам

Борьба с наледью и снежными завалами продолжается.

С самого утра среды в Петербурге периодически поливает ледяной дождь. Это создает опасные условия для передвижения автомобилистов и пешеходов.

Ночью коммунальные службы провели превентивную обработку улиц противогололёдными средствами и выставили в дежурство технику — сообщает новостной портал 78.ru.

Погода в ближайшие дни будет постоянно меняться с «плюса» на «минус», а это значит, что работы у коммунальщиков будет более чем достаточно.

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