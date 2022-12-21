Специальный наблюдатель дал комментарий по поводу сегодняшней коллегии Минобороны РФ.

Владимир Путин обозначил приоритеты, поставил цели и задачи. Не уклонился от ответа ни на один сложный вопрос, максимально объективно оценивая ситуацию.

Полагаю, это те сигналы, в которые вслушивается сегодня не только вся наша страна. Формат затронул такие вопросы, к которым не без внимания, уверен, отнесутся в мировых столицах, включая недружественные.

В части военно-политических сигналов это выступление столь же краеугольное как Совет по стратегическому развитию и национальным проектам в том, что касается социально-экономических приоритетов.

Ранее стало известно, что модернизация вооруженных сил России станет одной из главных задач