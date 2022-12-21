Еще одна «фейковая» новость потрясла сегодня интернет.

Сегодня одно из петербургских СМИ, которое вскоре рискует стать иноагентом (есть сведения о его финансировании из-за рубежа), написало о том, что к штабу Западного военного округа вышли с пикетами матери срочников из Ленинградской области.

Мы, признаться, усомнились. В регионе выстроена крепкая система обратной связи для членов семей наших защитников. А уж мамам срочников точно переживать не о чем — призывники в спецоперации не участвуют. Добавим к этому лозунги и трансляции в лучших традициях «оранжевых методичек» и поводов для сомнений добавиться.

Базовая проверка информации подтвердила обоснованность наших сомнений — никаких пикетчиц из Ленинградской области. Но были и из очень отдаленных регионов.

Проявив немного журналистской сноровки, мы выяснили, что некоторых из участниц сегодняшних событий привело в Петербург не желание пообщаться с военными (согласитесь, это проще сделать в своём регионе), а съезд одной общественной организации, которая отрицает существование Российской Федерации и выступают за «восстановление СССР».

В разгар пандемии их сторонники активно поддерживали антиваксеров, сейчас же они переключились на тему спецоперации.

Чтобы выяснить это нам понадобилось сделать два поисковых запроса и один телефонный звонок. Что помешало сделать также автору заметки — непрофессионализм или умысел — вопрос открытый.

Ранее стало известно, где будут проходить службу «срочники», призванные в Петербурге