Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст.
«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал Шойгу.
Глава Минобороны также предложил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода в ВС. Также он поручил довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тысяч.
Также Шойгу озвучил вероятные сроки окончания военной спецоперации на Украине.
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