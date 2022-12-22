Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года

Глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства предложил поэтапно повысить призывной возраст.

«При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны также предложил обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода в ВС. Также он поручил довести численность ВС России до 1,5 млн военнослужащих, в том числе контрактников — до 695 тысяч.

Также Шойгу озвучил вероятные сроки окончания военной спецоперации на Украине.