В России предложили ужесточить законы о доступе детей в интернет

В России обсуждают ужесточение законов о доступе детей в интернет. В частности, не исключен запрет на анонимную регистрацию несовершеннолетних в соцсетях, введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг.

Как пишут «Известия», поводом для пересмотра законов может стать исследование о поведении детей в сети, проведенное по заказу Госдумы. Из него следует, что почти три четверти (72%) подростков сталкивались со сценами насилия и другим неприятным содержанием в интернете, почти половина (47%) получала предложения попробовать наркотики, алкоголь или сигареты, а четверть (28%) подвергалась угрозам и унижениям.

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По мнению экспертов, регистрироваться в сети следует по паспортным данным с указанием подлинного имени и с предоставлением документа в электронном виде — то есть, с 14 лет. А регистрировать в соцсетях детей младше 14 лет смогут только законные представители.

Помимо этого, специалисты предлагают создать суды по киберпреступлениям, которые будут вести дела, связанные с нарушением законодательства в сфере информационных технологий и сети. Также предлагается введение административной и уголовной ответственности за кибербуллинг.