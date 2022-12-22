В Ленобласти усилят охрану церквей и храмов в зимние праздники

В новогодние праздники в Ленобласти запланировано более 700 мероприятий. На всех будут дежурить правоохранители.

Усиленный контроль за безопасностью установят на базах отдыха, горнолыжных курортах и в 196 храмах и церквях, где будут проходить рождественские службы.

Также главам районных администраций поручено установить круглосуточное дежурство должностных лиц, предприятий и учреждений для оперативного устранения всех проблем. Участковые должны будут проверить все места, где продают пиротехнику и алкоголь, рассказали в администрации региона.