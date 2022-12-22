Абрамченко: Эксперимент по продаже зерна за рубли прошел удачно

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, сделка с Турцией состоялась минувшей осенью.
— Пока это скорее эксперимент, нежели правило, — сказала зампред правительства в эфире телеканала НТВ.
Абрамченко отметила, что Центробанк ведёт работу со всеми «дружественными странами» для того, чтобы вести расчёты в национальных валютах.
Абрамченко также высказалась о так называемой зерновой сделке, отметив, что она в одностороннем порядке реализуется пока только в интересах Евросоюза. Кроме этого, вице-премьер сообщила, что к 2030 году Россия должна выйти на самообеспеченность по семенам свёклы и картофеля.
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