Госуслуги рассказали, какие доходы не войдут в расчет при назначении единого пособия

Портал публикует список доходов россиян, которые не будут учитываться при оформлении нового единого пособия.
Прежде чем подавать заявление на единое пособие, стоит знать, что не будет браться в расчет для назначения выплаты.
Как пишут Госуслуги, при обращении в январе 2023 года расчетный период для проверки доходов — с декабря 2021 по ноябрь 2022 года.
Также стоит помнить, что если среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания, единое пособие не назначается.
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22.12.2022 51