Госуслуги рассказали, какие доходы не войдут в расчет при назначении единого пособия

Автор: Анастасия Щербакова
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Портал публикует список доходов россиян, которые не будут учитываться при оформлении нового единого пособия.

Прежде чем подавать заявление на единое пособие, стоит знать, что не будет браться в расчет для назначения выплаты.

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Фото: Госуслуги / Телеграм

Как пишут Госуслуги, при обращении в январе 2023 года расчетный период для проверки доходов — с декабря 2021 по ноябрь 2022 года.

Также стоит помнить, что если среднедушевой доход семьи выше прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания, единое пособие не назначается.

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22.12.2022 51
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