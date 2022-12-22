Хоккейный судья из Петербурга погиб в зоне СВО

В зоне проведения СВО на Украине погиб воспитанник ДЮСШ «Нефтехимик» Антон Новиков, который жил и работал в Петербурге последние десять лет.

Антон Новиков отправился на военную службу около двух месяцев назад, его жизнь оборвалась 1 декабря.

Антон Новиков сыграл более 100 матчей на позиции вратаря в хоккейной лиге Петербурга и провел в качестве главного рефери более тысячи игр. Последний матч состоялся 2 октября.