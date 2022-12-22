Депутат Нилов призвал сделать 8 января рабочим днем

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что сделать 31 декабря выходным днём можно посредством переноса с 8 января.

Необходимо перенести выходной день с 8 января на 31 декабря. Такое предложение внес депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов.

Он обратил внимание, что через два года предновогодний день выпадет на понедельник. В этом случае российским гражданам и работодателям грозит «календарная вакханалия», предупредил парламентарий.

Лентой.ру». — Что нужно сделать обязательно — это зафиксировать 31 декабря как выходной день. Этот законопроект мы уже внесли, предложив перенести нерабочий праздничный день с 8 января на 31 декабря, — уточнил спикер в беседе с «».

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По его словам, «контрольная сумма не меняется, всё логично». В этом году такой проблемы нет, поскольку 31 декабря выпадает на субботу, напомнил Нилов.