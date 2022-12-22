Мужчина в серой шапке развратил школьницу в троллейбусе в Петербурге

По информации ivbg.ru, 21 декабря в полицию Санкт-Петербурга обратилась мать девочки 2009 года рождения.

Она рассказала, что в троллейбусе, следующем по Искровскому проспекту в сторону Дальневосточного проспекта, неизвестный развратил ее дочь.

На вид мужчине было 18-20 лет, он был в серой шапке и в коричневой куртке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.