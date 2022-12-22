В Адмиралтейском районе Петербурга расширят зону льготной парковки

Раньше она действовала только в пределах муниципального округа.

С 1 января право на льготную парковку для петербуржцев позволит размещать транспортные средства в пределах района проживания автовладельцев — сообщает piter.tv.

Это нововведение касается только Адмиралтейского и Центрального районов.

Если сейчас, проживающий в Адмиралтейском районе автолюбитель может воспользоваться правом льготной парковки лишь в пределах муниципального округа, в котором он проживает, то в скором времени у него появится возможность разместить свой автомобиль на одной из парковок в своем районе.

Для Центрального района это правило действует уже сейчас.

Ранее стало известно о том, что семьи мобилизованных могут оформить льготы на проезд в МФЦ Ленобласти.