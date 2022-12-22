Владимир Путин: Указ об ответных мерах на потолок цен на нефть я подпишу в понедельник-вторник

Владимир Путин отметил, что Россия ничего не теряет от введенного странами Запада потолка цен на нефть, так как по этим ценам и продает. И выразил удивление поведением западных партнеров.
«Меня иногда наши коллеги-партнеры удивляют, ведь в свое время Еврокомиссия навязывала нам переход на биржевое ценообразование на газ. И лично я уговаривал Брюссель это не делать. Именно сейчас это и получилось», – сказал Владимир Путин
Владимир Путин подчеркнул, что если эта попытка административного регулирования нарушит условия российских контрактов, Россия оставляет за собой право на ответ.
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20.12.2022 152