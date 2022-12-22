Новый альбом группы «Кино» появился в сети

На создание восемнадцати композиций ушло 10 лет.

Группа «Кино» опубликовала в сети новый альбом, над которым работала 10 лет. Этот факт отражен и в самом названии альбома — «12_22».

Как говорится в сообщении Мойки78, в списке композиций, первая — «Атаман» — была записана еще в 2012 году. Именно тогда группа решила продолжить свою работу без Виктора Цоя.

В треках, перезаписанных с применением современных технологий, используется оцифрованный вокал лидера знаменитого музыкального коллектива.

Всего в альбоме 18 композиций.

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